Врач перечислила простые способы уберечь кожу лица во время перелетов

Дерматолог Зубрицки: во время перелетов используйте термальную воду и вазелин для кожи

Дерматолог Линдси Зубрицки перечислила простые способы уберечь кожу лица во время перелетов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @dermguru, чей блог насчитывает миллион подписчиков, рассказала, что, садясь в самолет, она в первую очередь закрывает окно и наносит на лицо солнцезащитный крем. «Полет на высоте 30 тысяч футов в течение часа равен 20 минутам в солярии», — предупредила врач.

Помимо этого, доктор посоветовала использовать термальную воду и вазелин для губ. Затем, по ее словам, необходимо нанести на кожу тканевую маску. «Перелеты — одна из самых обезвоживающих вещей, поскольку во время них в воздухе чрезмерно мало влаги», — пояснила она.

В заключение специалист также уточнила, что надевает в самолете компрессионные чулки, чтобы предотвратить отек голени и расширение вен.

Ранее в июле россиянам раскрыли простые способы ухода за собой без горячей воды. Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки компании Unilever Вера Бирюкова рассказала, что удачным способом сэкономить время и воду станет шампунь формата «два в одном», направленный на глубокое очищение кожи головы.