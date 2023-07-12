Россиянам раскрыли простые способы ухода за собой без горячей воды

Менеджер компании Unilever Бирюкова: кондиционер-спрей для волос сэкономит время и воду

Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки компании Unilever Вера Бирюкова раскрыла россиянам простые способы ухода за собой во время отключения горячей воды. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 12 июля.

По словам специалистки, удачным способом сэкономить время и воду станет шампунь формата «два в одном», направленный на глубокое очищение кожи головы. Кроме того, Бирюкова добавила, что альтернативой ополаскивателю может стать кондиционер-спрей для волос, который не требует смывания.

Если волосы слишком сухие, то увлажняющую маску можно заменить на спрей, который также не нужно смывать. Однако следует избегать попадания таких средств на корни волос, чтобы не утяжелять их и дольше сохранять свежесть. Помимо этого, можно сократить частоту мытья, а для придания локонам свежести использовать сухие шампуни. Они впитают излишки себума и помогут сделать красивую укладку менеджер Unilever Вера Бирюкова

Очистить лицо от косметических средств собеседница издания посоветовала с помощью мицеллярной воды. Затем, как утверждает Бирюкова, нужно подогреть воду для комфортной температуры и умыться пенящимся продуктом. «Кремы можно использовать более легкие. Дополнительные средства для ухода и очищения кожи (маски, скрабы), которые трудно смыть водой из ковшика, можно сначала убрать салфеткой или спонжем, а остатки уже водой. Обычные маски в этот период можно заменить на тканевые», — добавила она.

Бирюкова порекомендовала в период отключения горячей воды пользоваться антиперспирантами, которые снижают потливость и позволяют сохранить свежесть на более длительное время. «Дополнительно в составе могут быть антибактериальные компоненты (серебро, экстракты растений) для сокращения числа бактерий, провоцирующих неприятный запах. А отдушка помогает маскировать запах, который все же появился», — объяснила женщина.

В мае косметолог и нутрициолог Елена Богатова назвала россиянкам портящие внешний вид распространенные ошибки при уходе за собой. Специалистка отметила, что навредить может применение просроченных препаратов и чрезмерное использование декоративной косметики.

