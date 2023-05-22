Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:43, 22 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали портящие внешность распространенные ошибки при уходе за собой

Косметолог Богатова заявила, что чрезмерный уход за кожей может испортить внешний вид

Фото: Michaela Begsteiger / Imagebroker / Globallookpress.com

Косметолог и нутрициолог Елена Богатова назвала россиянкам портящие внешний вид распространенные ошибки при уходе за собой. Ее комментарий публикует «Спорт-Экспресс».

Специалистка отметила, что навредить может применение просроченных препаратов и чрезмерное использование косметических средств. В данных случаях возникают проблемы с кожей, среди которых сухость, жирность, шелушение, появление морщин и аллергических реакций. В то же время усугубить состояние способно пренебрежение уходом за лицом и отказ от необходимых продуктов, например солнцезащитного крема и средства для снятия макияжа.

«Достаточно много женщин не уделяют необходимого внимания коже лица: не очищают ее ежедневно, не используют увлажняющие средства. В то время как регулярный и правильный уход поможет поддерживать кожу здоровой, сияющей и молодой длительное время», — заявила собеседница издания.

Кроме того, эксперт призвала уделять особое внимание заботе о волосах, руках и ногтях, следить за здоровьем и заниматься физической активностью. При этом, по ее словам, следует сбалансировать питание и избегать стрессов и недосыпа, которые также негативно сказываются на внешности.

Ранее дерматолог и косметолог Светлана Евдокимова назвала россиянам главные причины появления прыщей у взрослых. Так, угревая болезнь может возникнуть из-за гормонального дисбаланса и сбоев в работе внутренних органов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал предложение ввести в России шестидневную рабочую неделю
Samsung сохранит поисковик Google в своих смартфонах
Стало известно возможное место боев с украинской ДРГ в Белгородской области
В Кремле отреагировали на слова Пашиняна о вероятном выходе Армении из ОДКБ
Нежелание Евросоюза подключать Россельхозбанк к SWIFT назвали неконструктивным
Популярный комик рассказал о неприятном случае с Харламовым
Елена Блиновская не явилась в суд в Москве
Россиянкам назвали портящие внешность распространенные ошибки при уходе за собой
Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР
Бейонсе и Jay-Z купили самый дорогой дом в Калифорнии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.