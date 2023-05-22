Россиянкам назвали портящие внешность распространенные ошибки при уходе за собой

Косметолог Богатова заявила, что чрезмерный уход за кожей может испортить внешний вид

Косметолог и нутрициолог Елена Богатова назвала россиянкам портящие внешний вид распространенные ошибки при уходе за собой. Ее комментарий публикует «Спорт-Экспресс».

Специалистка отметила, что навредить может применение просроченных препаратов и чрезмерное использование косметических средств. В данных случаях возникают проблемы с кожей, среди которых сухость, жирность, шелушение, появление морщин и аллергических реакций. В то же время усугубить состояние способно пренебрежение уходом за лицом и отказ от необходимых продуктов, например солнцезащитного крема и средства для снятия макияжа.

«Достаточно много женщин не уделяют необходимого внимания коже лица: не очищают ее ежедневно, не используют увлажняющие средства. В то время как регулярный и правильный уход поможет поддерживать кожу здоровой, сияющей и молодой длительное время», — заявила собеседница издания.

Кроме того, эксперт призвала уделять особое внимание заботе о волосах, руках и ногтях, следить за здоровьем и заниматься физической активностью. При этом, по ее словам, следует сбалансировать питание и избегать стрессов и недосыпа, которые также негативно сказываются на внешности.

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