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12:51, 14 июня 2024Ценности

Врач объяснил опасность макияжа на лице в самолете

Врач D the Korean призвал отказаться от макияжа в самолете из-за сухости кожи

Фото: freestocks / Unsplash

Дерматолог объяснил опасность нанесения косметики на лицо во время полета на самолете. Роликом на эту тему он поделился на странице в TikTok, насчитывающей более 318 тысяч подписчиков.

Врач с никнеймом D the Korean призвал отказаться от макияжа на время перелетов, поскольку косметические продукты на лице сушат кожу. «Воздух в самолете сухой, а это значит, что кожа станет жирной, пытаясь компенсировать сухость. В самолете ваш макияж будет выглядеть ужасно, а кожа при этом испортится», — пояснил он.

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По словам доктора, лучше выбрать естественный образ, а после выхода из самолета сделать несколько приседаний, чтобы восстановить приток крови. Кроме того, важно нанести на лицо, руки и шею солнцезащитный крем, поскольку на высоте ультрафиолетовое излучение еще хуже влияет на кожный покров.

В сентябре эксперты назвали неуместную в аэропорту одежду.

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      Карина Черных
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