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18:47, 23 ноября 2023Ценности

Россиянкам раскрыли правду о возможности грудных имплантов лопнуть в самолете

Фото: Unsplash

Пластический хирург Александр Вдовин раскрыл россиянкам правду о возможности имплантов в груди лопнуть в самолете. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Специалист рассказал, что подобная ситуация возможна, только если изделие для вживления в организм не сертифицировано и не пригодно для использования.

«Чтобы качественный имплант взорвался в самолете, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло», — заключил доктор.

Ранее пластический хирург Давид Погосян перечислил россиянам самые модные операции. В первую очередь врач рассказал, что сейчас люди чаще всего приходят за комплексными изменениями.

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      Екатерина Ештокина
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