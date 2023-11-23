Россиянкам раскрыли правду о возможности грудных имплантов лопнуть в самолете

Пластический хирург Александр Вдовин раскрыл россиянкам правду о возможности имплантов в груди лопнуть в самолете. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

Специалист рассказал, что подобная ситуация возможна, только если изделие для вживления в организм не сертифицировано и не пригодно для использования.

«Чтобы качественный имплант взорвался в самолете, я не представляю, какой силы должно быть давление или удар. Это нужно приложить какие-то нечеловеческие усилия, чтобы что-то где-то лопнуло», — заключил доктор.

Ранее пластический хирург Давид Погосян перечислил россиянам самые модные операции. В первую очередь врач рассказал, что сейчас люди чаще всего приходят за комплексными изменениями.