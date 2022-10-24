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15:46, 24 октября 2022Ценности

Голова модели едва не взорвалась в самолете после подтяжки век

Модель OnlyFans Виктория сделала подтяжку век и едва не лишилась головы в самолете

Кадр: @polish_99 / TikTok

Модель OnlyFans Виктория из Великобритании сделала пластическую операцию под подтяжке век и едва не лишилась головы в самолете. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом @polish_99, чей блог насчитывает более 37 тысяч подписчиков, рассказала, что сделала пластическую операцию по подтяжке век в Турции. Однако, по словам женщины, врач, которая провела ей процедуру, из-за спешки не дала ей письменное разрешение на перелеты, и поэтому сотрудники аэропорта сначала отказывались пускать ее на борт. После одобрения местного медицинского специалиста манекенщице разрешили войти со своим бойфрендом в самолет. «Мы спали. Внезапно я проснулась от того, что мне очень больно. Я встала и пошла в туалет. Затем я услышала в ушах хлопок, и мое сердце бешено забилось. В тот момент я подумала: "Что, черт возьми, происходит?"» — сказала она.

По ее словам, у нее разорвался шов за ухом. «Сразу после этого я начинаю чувствовать, как горячая жидкость стекает по моей шее… Очевидно, это была кровь. Моя голова чуть не взорвалась», — заявила Вероника и добавила, что также заметила вещество желтоватого оттенка, которое, в свою очередь, издавало неприятный запах. Весь полет автор видео летела с перевязанной бинтами головой.

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После прилета Вероника смыла со своих волос кровь, сделала снимки лопнувшего шва и отправила врачу. В свою очередь, хирург посоветовала не обращаться за медицинской помощью из-за повторного наложения швов и продолжать использовать прописанный ею крем с антибиотиками. «Но я проснулась на следующее утро и увидела, что рана, которая образовалась от разорванного шва, была заражена. Из нее сочилась эта желтая вязкая жидкость, которая буквально воняла. Это было отвратительно», — объяснила она.

Подписчики посочувствовали британке в комментариях под роликом. «Открыто новое достижение: страх взрыва головы в самолете», «Я чуть не потерял сознание, просто читая это», «Я не могу свыкнуться с тем, что ты жива», — высказывались они.

В мае модель OnlyFans Дженнафер Ли потратила миллионы рублей на пластику ради менее привлекательной внешности. 33-летняя блогерша из Борнмута, Англия, призналась, что в 1990-е и 2000-е годы была одержима образом гламурной худощавой блондинки. Так, ради кукольной внешности она сделала множество пластических операций общей стоимостью 48 тысяч фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).

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Мария Винар
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