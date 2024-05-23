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09:40, 23 мая 2024Экономика

Россиянам рассказали о способах увеличить пенсионные накопления

Эксперт Мошляк: корпоративная пенсионная программа повлияет на рост накоплений

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Для увеличения накоплений к моменту выхода на пенсию россиянам стоит использовать два финансовых инструмента. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал генеральный директор АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» Олег Мошляк.

Эксперт объяснил, что речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративной пенсионной программе, которые можно применять одновременно. Мошляк подсчитал, как повлияет на рост накоплений использование только ПДС, и назвал способ, когда ее применяют совместно с корпоративной программой от работодателя. Расчет проводился для гражданина в возрасте 45 лет с доходом до 80 тысяч рублей в месяц.

По программе ПДС россиянин будет откладывать по три тысячи рублей в месяц на протяжении 15 лет, при этом в течение трех лет он будет получать максимальное софинансирование от государства — 108 тысяч рублей за весь период. Дополнительно гражданин переведет в программу около 200 тысяч рублей своих пенсионных накоплений, будет ежегодно реинвестировать в накопления налоговый вычет на свои взносы (4,68 тысячи рублей) и будет получать доход около восьми процентов годовых от негосударственного пенсионного фонда. В результате к 60 годам он накопит около 2,4 миллиона рублей, и будет получать по 20 тысяч рублей в месяц в течение 10 лет.

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Если же россиянин воспользуется также корпоративной пенсионной программой, где предусмотрено софинансирование со стороны компании, итоговая сумма может вырасти в несколько раз. Так, если работодатель будет перечислять на эти цели три процента от зарплаты, то накопления вырастут с 2,4 до 3,2 миллиона рублей. Подключение сразу двух инструментов позволит сформировать хорошую финансовую подушку на пенсию, заключил Мошляк.

Ранее сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Анастасия Моргунова рассказала, что работа в районах Крайнего Севера и в сельской местности поможет россиянам законно увеличить размер пенсии. Эксперт уточнила, что такая занятость позволит рассчитывать на получение дополнительных социальных выплат. За 15 лет трудового стажа в районах с неблагоприятными погодными условиями фиксированные выплаты повышаются на коэффициент 1,5. В свою очередь, работа в течение 20 лет в приравненных к Крайнему Северу местностях позволит гражданам рассчитывать на коэффициент 1,3, пояснила Моргунова.

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