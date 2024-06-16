Стала известна личность еще одного захватившего заложников в ростовском СИЗО

Гандалоева, взявшего заложников в СИЗО, ранее судили за хранение взрывчатки

Еще одним заключенным, захватившим заложников в ростовском СИЗО, стал 22-летний Малик Гандалоев. О его личности сообщает Baza.

Изданию стало известно, что ранее Гандалоев был студентом медицинской академии. Ранее в 2023 году его вместе с братом и другом задержали в Ингушетии. Сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли сделанный ими тайник, в котором были обнаружены самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество.

Гандалоева судили по статье об изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ.

Ранее были установлены личности пятерых заключенных, взявших в заложники сотрудников СИЗО. Сообщалось, что трое из них — Гиреев, Цицкиев и Акиев — были осуждены за участие в террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) . Еще один из участников — Сайпудинов — был обвинен за грабеж и разбой.

Утром 16 июня стало известно, что шестеро заключенных ростовского СИЗО выбили оконную решетку в камере, проникли в дежурную часть и взяли двух заложников. Сообщалось, что обвиняемые захватили начальника оперативного управления подполковника Александра Б. и младшего инспектора дежурной службы СИЗО-1.