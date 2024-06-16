В СПЧ назвали возможную причину захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону

Член СПЧ Меркачева: захват заложников в СИЗО случился из-за условий содержания

Заключенные смогли захватить в заложники сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону из-за не слишком жестких условий содержания, считает правозащитница, член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала возможную причину случившегося.

Если мы ищем причину всего того, что произошло, то она изначально в политике самого руководства СИЗО, которое помещало этих людей в камеры, видимо, без усиленного наблюдения, без видеокамер, которые могли фиксировать, что у них есть ножи, телефоны и так далее Ева Меркачева член СПЧ

По мнению правозащитницы, более строгие условия содержания под стражей преступников, обвиняемых по террористическим статьям, могли бы помочь предотвратить такое развитие событий.

«Изначально, когда у нас количество террористических преступлений стало расти, руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) много раз заявляло, что этих людей, которые принадлежат к запрещенным организациям, нужно помещать отдельно от общей массы, чтобы они не могли никого завербовать. Усиленный надзор, особый контроль и видеонаблюдение в каждой камере. Если бы это все было, невозможно было бы допустить, чтобы они что-то захватили. Халатность изначально началась с того момента, когда их поместили в камеру, где они могли пользоваться связью, они какое-то руководство, видимо, получали от тех, кто является начальниками всех этих террористических ячеек», — сказала она.

Ева Меркачева считает, что в произошедшем нет вины дежурных, которые стали заложниками. Теперь все зависит от того, чем закончатся переговоры с преступниками, заключила она.

Утром 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону обвиняемые взяли в заложники двух работников уголовно-исполнительной системы (УИС). По информации Baza, шестеро арестованных выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть.

Позже преступники записали видео, на котором рассказали, что входят в состав «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Они требуют предоставить им машину, на которой они смогут беспрепятственно уехать. Как пишет Baza, трое из шести преступников обвиняются по террористическим статьям. В декабре 2023 года они были приговорены к длительным срокам заключения за подготовку взрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесии.

Сейчас на месте находятся сотрудники ФСИН, правоохранительных органов и прокуратуры, которые ведут переговоры со злоумышленниками.