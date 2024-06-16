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10:53, 16 июня 2024Спорт

Болельщик прокомментировал пронос российского флага на трибуны во время Евро-2024

Болельщик рассказал, что без проблем пронес российский флаг на матч Евро-2024

Фото: Lee Smith / Reuters

Болельщик прокомментировал пронос российского флага на трибуны во время Евро-2024. Его слова приводит Sport 24.

«Досмотр был весьма поверхностный. Пощупали, посмотрели и отпустили с флагом», — рассказал футбольный фанат из Белгорода. Он также добавил, что не испытал на себе какой-либо неприязни со стороны болельщиков из других стран.

Ранее стало известно, что на матче открытия Евро-2024 вывесили российские флаги. Во время исполнения немцами пенальти в первом тайме в кадр трансляции попали два триколора, вывешенные за воротами шотландцев. На одном из флагов было написано «Белгород».

На чемпионатах Европы запрещена символика стран, которые не участвуют в турнире. Сборная России отстранена от участия во всех международных соревнованиях и не принимала участие в квалификации Евро-2024.

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      Илья Костин
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