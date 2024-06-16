Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:03, 16 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 16 июня

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в воскресенье, 16 июня, местами в северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Материалы по теме:
Дали жару. США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
Дали жару.США и Европа страдают от аномальной жары. Как люди спасаются от высоких температур?
13 августа 2022
Праведный огонь. Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Праведный огонь.Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
8 августа 2021

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев», — говорится в сообщении.

Спасатели также напомнили, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее полуметра. «По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — добавили они.

Ранее отдыхающие в Сочи туристы возмутились высокими ценами на пляжные туалеты и назвали их «обдираловкой». Жительница курортного города Олеся рассказала, что на самых популярных пляжах нет ни единого бесплатного туалета. Она подчеркнула, что такая ситуация возникла впервые.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Штурм ростовского СИЗО завершился освобождением заложников

      В Москве провели обыски после случаев отравления салатами

      Раскрыты подробности штурма ростовского СИЗО

      Машины скорой помощи подъехали к СИЗО в Ростове после стрельбы

      Отец одного из преступников отреагировал на захват заложников в ростовском СИЗО

      Появились сообщения о начале штурма ростовского СИЗО

      Попавший в заложники подполковник ФСИН заявил о серьезном настрое захватчиков

      Российский фотокорреспондент погиб при атаке дронов. Это второй за неделю случай обстрела журналистов в зоне СВО

      В СИЗО Ростова не хватало сотрудников

      Захватившие заложников в ростовском СИЗО планировали взорвать здание Верховного суда КЧР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше