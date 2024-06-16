Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 16 июня

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в воскресенье, 16 июня, местами в северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС призвали граждан соблюдать меры безопасности. «Находясь в лесах, запрещается пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев», — говорится в сообщении.

Спасатели также напомнили, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее полуметра. «По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — добавили они.

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