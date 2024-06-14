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16:47, 14 июня 2024Путешествия

Туристы назвали цены на пляжные туалеты в Сочи «обдираловкой»

«МК»: туристы возмутились высокими ценами на пляжные туалеты в Сочи

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Отдыхающие в Сочи туристы возмутились высоким ценам на пляжные туалеты и назвали их «обдираловкой». Об этом пишет «Московский комсомолец» («МК»).

Жительница курортного города Олеся рассказала, что на самых популярных пляжах нет ни единого бесплатного туалета. Она подчеркнула, что такая ситуация возникла впервые.

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Собеседница издания отметила, что раньше они были бесплатными до окончания работы пляжей в 20:00, а уже после закрытия их посещение стоило 20 рублей. Сейчас же поход в уборную стоит 50 рублей независимо от времени.

По словам девушки, если на отдых приезжает семья из нескольких человек, то за день только за пользование туалетом набегает очень приличная сумма, как минимум 500 рублей.

Россиянка сообщила, что уже написала жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру. Однако судя по полученным отпискам, сотрудники ведомства ничего не собираются с этим делать, добавила она.

Ранее летевший в Сочи самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся в популярный курортный город из Новосибирска Airbus 320 в пятницу, 14 июня. Экипаж сообщил о больном пассажире на борту и подал сигнал срочности в небе.

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      Фариза Бацазова
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