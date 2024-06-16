Появились подробности о захвативших заложников в ростовском СИЗО заключенных

Захватившие заложников в ростовском СИЗО террористы завербовали 3 заключенных

Террористы Акиев, Гиреев и Цицкиев, захватившие заложников в ростовском СИЗО, завербовали еще троих заключенных. Подробности о ситуации появились у Telegram-канала Shot.

По данным источника, преступники планировали побег на протяжении нескольких месяцев.

Отмечается, что в 2023 году мужчины приехали в Черкесск, где вступили в переписку с участником «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) и готовились к теракту в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии.

Они приобрели два пистолета Макарова, автомат Калашникова и компоненты для изготовления СВУ, которое впоследствии собрали. Осуществить теракт преступникам не удалось, их задержали.

Ранее появилось видео с места захвата заложников в СИЗО в Ростовской области. На кадрах видно, как несколько мужчин взяли в плен сотрудников следственного изолятора, в том числе начальника одного из управлений и инспектора. Попавшие на видео арестованные говорят о принадлежности к террористической организации.