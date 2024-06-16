Захватчики заложников в ростовском СИЗО общались друг с другом из разных камер

ТАСС: захватившие заложников в СИЗО содержались в разных камерах, но общались

Захватившие заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону содержались в разных камерах, однако между ними была связь. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Также агентству стало известно, что захват заложников готовился в течение нескольких месяцев и мог быть скоординирован извне.

Ранее появилось видео с места захвата заложников в СИЗО в Ростовской области. На кадрах видно, как несколько мужчин взяли в плен сотрудников следственного изолятора, в том числе начальника одного из управлений и инспектора. Попавшие на видео арестованные говорят о принадлежности к террористической организации.