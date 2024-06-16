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10:42, 16 июня 2024Силовые структуры

ФСИН проверит причастность кого-то из сотрудников ростовского СИЗО или обвиняемых к ИГ

ФСИН проведет проверку о причастности сотрудников СИЗО-1 или обвиняемых к ИГИЛ
Начало событий в новости Стали известны новые подробности взятия заложников в СИЗО в Ростове

Фото: Ирина Гурьева / ТАСС

Главное управление ФСИН проведет проверку о причастности кого-то из сотрудников СИЗО-1 или обвиняемых к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Проверка позволит установить, откуда у заключенных появились ножи и флаги запрещенной террористической организации ИГИЛ.

По информации в канале, переговоры с террористами продолжаются. Правоохранители пытаются убедить их сдаться и сложить оружие.

Ранее сообщалось, что заключенные, взявшие в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове, пытаются попасть на склад с оружием. Изданию стало известно, что взявшие заложников предпринимают попытки проникнуть к хранилищу с боевым оружием сотрудников ФСИН.

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      Анна Габай
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