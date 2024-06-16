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10:30, 16 июня 2024Силовые структуры

Стали известны новые подробности взятия заложников в СИЗО в Ростове

Захватившие заложников в ростовском СИЗО пытаются проникнуть к складу с оружием

Кадр: Telegram-канал SHOT

Заключенные, взявшие в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове, пытаются попасть в склад с оружием. О новых подробностях случившегося сообщает Shot в Telegram.

Изданию стало известно, что взявшие заложников предпринимают попытки проникнуть к хранилищу с боевым оружием сотрудников ФСИН. Также сообщается, что заключенные имеют при себе ножи и заточки.

Отмечалось, что они заявили о необходимости обеспечить им возможность покинуть страну. С заключенными ведутся переговоры.

Ранее заключенные, захватившие заложников, озвучили свои требования. Они заявили, что им нужны машина и оружие. Также содержащиеся в изоляторе потребовали, чтобы их отпустили из СИЗО.

Утром 16 июня шестеро обвиняемых, содержащихся в ростовском СИЗО-1, выбили решетку в камере и попали в дежурную часть, взяв в заложники двух человек. Личности заключенных удалось установить. Среди них оказались лица, осужденные за участие в ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России) в 2023 году.

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