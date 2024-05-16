В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с пенсиями

Депутат Немкин: мошенники сулят перерасчет пенсии в обмен на код к «Госуслугам»

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана людей старшего возраста. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Немкин уточнил, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить россиянам, что у них выявили «неучтенный стаж». После этого им предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее увеличения. Злоумышленники утверждают, что это возможно сделать по телефону.

«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms "для идентификации". А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале "Госуслуги" или в мобильном банке», — предупредил депутат.

В связи с этим Немкин призвал россиян обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые действуют в сети, а также посредством телефона.

Ранее об этой схеме россиян предупредил в МВД.