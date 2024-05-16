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05:00, 16 мая 2024Интернет и СМИ

В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с пенсиями

Депутат Немкин: мошенники сулят перерасчет пенсии в обмен на код к «Госуслугам»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что мошенники начали использовать новую схему обмана людей старшего возраста. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Немкин уточнил, что мошенники представляются сотрудниками Социального фонда и пытаются внушить россиянам, что у них выявили «неучтенный стаж». После этого им предлагают оформить заявление на перерасчет пенсии для ее увеличения. Злоумышленники утверждают, что это возможно сделать по телефону.

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«В том случае, если жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из sms "для идентификации". А сами при этом получают доступ к профилю жертвы на портале "Госуслуги" или в мобильном банке», — предупредил депутат.

В связи с этим Немкин призвал россиян обсудить с пожилыми родственниками способы защиты от мошенников, которые действуют в сети, а также посредством телефона.

Ранее об этой схеме россиян предупредил в МВД.

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      Марина Совина
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