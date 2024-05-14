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01:18, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с пенсиями

МВД: мошенники придумали схему обмана с перерасчетом пенсии

Фото: IMAGO / Fleig / Eibner-Pressefoto / Globallookpress

Мошенники разработали новую схему, в ходе которой они звонят россиянам и представляются сотрудниками Социального фонда. Они рассказывают жертвам о неком обнаруженном неучтенном стаже, предупредил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Уточняется, что главной целью аферистов являются пенсионеры. Во время звонка мошенники предлагают человеку оформить официальное заявление на перерасчет пенсии для ее повышения. Если жертва соглашается, злоумышленники предлагают подать соответствующее заявление в ходе телефонного разговора. Для идентификации они просят назвать код из SMS-сообщения.

«Если продиктовать данный код, то мошенники получат доступ либо к порталу "Госуслуги" либо к мобильному банку, что приведет к компрометации учётной записи на "Госуслугах" или к попытке перевода аферистами денежных средств с банковского счёта жертвы», — предупредили в МВД.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что злоумышленники начали звонить россиянам в мессенджерах и записывать их на видео. Если жертва ответит на звонок, то на экране увидит либо голую стену, либо человека, который представится менеджером сотовой компании.

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      Маргарита Пименова
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