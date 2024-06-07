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19:51, 7 июня 2024Россия

Путин порассуждал о госидеологии и напомнил о распаде СССР

Президент России Путин выступил против идеологии и напомнил о распаде СССР

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выступил против господствующей государственной идеологии в стране, напомнив о распаде СССР. Слова главы государства передает корреспондент «Ленты.ру» из зала сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что в Конституции страны сказано о том, что в России не должно быть господствующей государственной идеологии.

«У нас была господствующая идеология — вы упомянули про период Советского Союза. Но наличие господствующей идеологии не уберегло Советский Союз от развала», — сказал он во время беседы на ПМЭФ.

Ранее председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин предложил прописать в Конституции государственную идеологию. Аналогичное предложение до этого выдвигал министр юстиции Константин Чуйченко. В мае он заявлял, что положений о запрете государственной идеологии нет в конституциях ни одной страны мира. «Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства"», — заявлял он.

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      Никита Абрамов
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