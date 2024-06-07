Путин признал разворовывание денег при создании судостроения на Дальнем Востоке

Путин заявил о разворовывании денег при создании судостроения на Дальнем Востоке

При создании судостроительного кластера на Дальнем Востоке разворовывали деньги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, для создания кластера требовались огромные усилия. «Дело не только в деньгах, которые там постоянно разворовывали: я, к сожалению, должен в этом признаться», — сказал Путин.

Он также напомнил, что много лет назад приехал на судостроительное предприятие под Владивостоком, и оно находилось в состоянии полураспада. «Я сказал, что здесь мы не только восстановим, но будем создавать новые компетенции, новые корабли построим», — заявил Путин. Он отметил, что тогда окружавшие его люди скептически отнеслись к этому.

В августе 2022 года Путин призвал добиться технологического суверенитета в области судостроения. По его словам, действия Запада продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные технологии в этой сфере. Глава государства подчеркнул, что необходимо проводить как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов на территории России.