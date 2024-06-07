Россиян предупредили о нашествии заполонивших Европу клещей-мутантов

Вирусолог Вострухов: заполонившие Европу клещи-мутанты могут появиться в России

Во многих российских регионах могут появиться клещи-мутанты, которые уже заполонили Европу. О нашествии опасных насекомых предупредил вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов в беседе с NEWS.ru.

«Регионами, где наиболее вероятно появление нового вида клещей, являются Ивановская, Костромская, Тверская, Ярославская области, Архангельская, Калининградская, Ленинградская и Вологодская области, Кировская область и Удмуртская Республика, Алтай, Бурятия, Хакасия, Иркутская, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская области», — заявил эксперт.

Вострухов не исключает, что насекомые-мутанты могут также завестись в Алтайском и Красноярском краях, Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Сахалинской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Речь идет об иксодовых клещах-гигантах, которые считаются наиболее опасными. «Также учеными-эпидемиологами отмечается повышенная агрессивность клещей Hyalomma lusitanicum, что увеличивает опасность заражения переносимой ими конго-крымской геморрагической лихорадкой», — пояснил вирусолог.

Сами по себе эти насекомые не могут перемещаться на большие расстояния, но могут мигрировать вместе с птицами и животными. При этом в России взрослые клещи вряд ли появятся — вероятнее всего это будут молодые особи, заключил Вострухов.

Ранее ученые предрекли нашествие тараканов-мутантов в Испании. Из-за генетических модификаций на этих насекомых перестали действовать многие из разрешенных к использованию в Европе средств.