Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 7 июня 2024Экономика

Россиянам назвали способ увеличить напор в душе

Эксперты «ТутНовости»: усилить напор в душе поможет уксус

Фото: Kevin Baquerizo / Unsplash

Промывка аэратора уксусом поможет усилить напор воды в душе. Таким советом с россиянами поделились эксперты «ТутНовости».

Россиянам посоветовали открутить насадку на изливе смесителя, которая и отвечает за рассеивание воды, и замочить ее в уксусе с водой в пропорции 1:1. Держать насадку в растворе лучше всего на протяжении всей ночи, затем рекомендуется тщательно промыть ее и поставить на место.

Еще один способ увеличить напор — очистить сам смеситель. Для этого необходимо закрыть струю воды крышкой смесителя, а затем несколько раз включить и выключить смеситель.

Эксперты также назвали причины слабого напора. Это некачественный либо уже отслуживший свой срок смеситель, наличие ограничителя подачи воды, засор лейки душа, забитые трубы или поврежденный шланг.

Ранее домохозяйкам посоветовали удалять застарелый известковый налет с кранов и смесителей с помощью лимонного сока.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такого не было с 2016 года

      В Британии заявили о недальновидной политике Запада в отношении России

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Назван способ подавления дронов США над Черным морем

      Верховный суд признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

      Влияние дела об алиментах Сафонова на трансфер в ПСЖ оценили

      Онколог высказался о перспективах вакцин от рака

      Путин пошутил про клюнувшего правительство петуха

      В ЛНР сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Луганска

      Месси назвал лучшую команду мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше