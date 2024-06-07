Россиянам назвали способ увеличить напор в душе

Эксперты «ТутНовости»: усилить напор в душе поможет уксус

Промывка аэратора уксусом поможет усилить напор воды в душе. Таким советом с россиянами поделились эксперты «ТутНовости».

Россиянам посоветовали открутить насадку на изливе смесителя, которая и отвечает за рассеивание воды, и замочить ее в уксусе с водой в пропорции 1:1. Держать насадку в растворе лучше всего на протяжении всей ночи, затем рекомендуется тщательно промыть ее и поставить на место.

Еще один способ увеличить напор — очистить сам смеситель. Для этого необходимо закрыть струю воды крышкой смесителя, а затем несколько раз включить и выключить смеситель.

Эксперты также назвали причины слабого напора. Это некачественный либо уже отслуживший свой срок смеситель, наличие ограничителя подачи воды, засор лейки душа, забитые трубы или поврежденный шланг.

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