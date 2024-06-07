Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:07, 7 июня 2024Силовые структуры

Россиянин получил 18 лет колонии за двойную расправу над друзьями на охоте

В Рязани осудили экс-полицейского на 18 лет за двойное убийство друзей на охоте

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Рязани суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за расправу над двумя друзьями во время охоты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Рязанской области.

По данным издания «Комсомольская правда», осужденный — экс-полицейский, майор Руслан Сабиров. Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ. Сабиров будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, преступление произошло в апреле 2022 года. Трое мужчин приехали на охоту на территорию охотничьего угодья, расположенного в Клепиковском районе области. Там они разбили лагерь, установили палатки, стали готовить еду и распивать алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора, и фигурант напал на двоих друзей и нанес им более 40 ножевых ударов, а затем скрылся. Пострадавшие не выжили.

Ранее сообщалось, что в Анабарском улусе Якутии оленевод выстрелил в 15-летнего подростка на охоте, его госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Президент Швейцарии объяснила отказ поставлять оружие Украине

      Одна ошибка сделала рабочего российского завода миллионером

      В Европе назвали кандидатов на должность Борреля

      В России отреагировали на грубые слова Байдена в адрес Путина

      Талибы на ПМЭФ заинтересовались исламским банкингом

      ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением Путина на ПМЭФ

      В России пообещали ответить на удар ATACMS по Луганску

      Спасатели сообщили об одном человеке под завалами в Луганске после удара ВСУ

      Зеленский выступил против прекращения огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше