Россиянин получил 18 лет колонии за двойную расправу над друзьями на охоте

В Рязани осудили экс-полицейского на 18 лет за двойное убийство друзей на охоте

В Рязани суд приговорил местного жителя к 18 годам лишения свободы за расправу над двумя друзьями во время охоты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Рязанской области.

По данным издания «Комсомольская правда», осужденный — экс-полицейский, майор Руслан Сабиров. Он признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ. Сабиров будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

Как установил суд, преступление произошло в апреле 2022 года. Трое мужчин приехали на охоту на территорию охотничьего угодья, расположенного в Клепиковском районе области. Там они разбили лагерь, установили палатки, стали готовить еду и распивать алкоголь. В какой-то момент между ними возникла ссора, и фигурант напал на двоих друзей и нанес им более 40 ножевых ударов, а затем скрылся. Пострадавшие не выжили.

Ранее сообщалось, что в Анабарском улусе Якутии оленевод выстрелил в 15-летнего подростка на охоте, его госпитализировали.

