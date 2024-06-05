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09:12, 5 июня 2024Силовые структуры

Российский оленевод выстрелил в подростка на охоте

В Якутии оленевод выстрелил в 15-летнего подростка на охоте

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Анабарском улусе Якутии оленевод выстрелил в 15-летнего подростка на охоте, его госпитализировали. Об этом сообщает портал SakhaDay со ссылкой на источник.

Трагедия произошла 4 июня на берегу реки Суолема-Эбэ. Подросток приехал на охоту вместе с отцом, они расположились возле стойбища оленей. Предварительно установлено, что ранение девятикласснику нанес 43-летний сотрудник предприятия в результате неосторожного обращения с ружьем. Потерпевшего доставили в больницу с дробовым ранением руки.

Полицейские изъяли у оленевода оружие, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Якутии 12-летний подросток выстрелил в сверстника на охоте.

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      Илона Палей
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