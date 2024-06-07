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18:42, 7 июня 2024Ценности

Российская блогерша показала страшные последствия удаления филлера из губ

Блогерша Большакова показала чрезмерно раздутые после удаления филлера губы

Фото: Tanya Dol / Shutterstock / Fotodom

Российская блогерша Софья Большакова показала страшные последствия удаления филлера из губ. Подробностями произошедшего она поделилась с KP.RU.

23-летняя жительница Новосибирска опубликовала снимок, на котором показала чрезмерно раздутые губы. «Сейчас уже все гораздо лучше, отек почти сошел, теперь жду, когда весь гель выйдет из губ», — описала свое состояние инфлюэнсер в описании к публикации.

В разговоре с журналистами девушка заявила, что столкнулась с приступом аллергии у косметолога, когда решила изменить размер губ. Большакова призналась, что до похода к специалисту уже страдала от аллергических реакций.

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«У меня гель в губах стал собираться в комочки, выглядело это неэстетично и я решила его удалить. Я понимала, что организм ослаблен из-за аллергии, поэтому сразу предупредила косметолога об этом. На всякий случай в кабинете были гормональные препараты, чтобы экстренно оказать мне помощь», — пояснила она, добавив, что на сеансе у нее действительно случился приступ, который купировала косметолог.

«Опять распухло все лицо: хорошо, что лекарства были наготове, иначе из-за такого сильного отека я могла даже погибнуть. Сейчас я уже в порядке, выполняю все предписания врачей», — заключила блогерша.

В мае блогершу Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери». На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша рассказала, что сократила использование декоративной косметики и теперь предпочитает наносить макияж по особым случаям.

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      Карина Черных
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