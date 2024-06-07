Российская блогерша показала страшные последствия удаления филлера из губ

Блогерша Большакова показала чрезмерно раздутые после удаления филлера губы

Российская блогерша Софья Большакова показала страшные последствия удаления филлера из губ. Подробностями произошедшего она поделилась с KP.RU.

23-летняя жительница Новосибирска опубликовала снимок, на котором показала чрезмерно раздутые губы. «Сейчас уже все гораздо лучше, отек почти сошел, теперь жду, когда весь гель выйдет из губ», — описала свое состояние инфлюэнсер в описании к публикации.

В разговоре с журналистами девушка заявила, что столкнулась с приступом аллергии у косметолога, когда решила изменить размер губ. Большакова призналась, что до похода к специалисту уже страдала от аллергических реакций.

«У меня гель в губах стал собираться в комочки, выглядело это неэстетично и я решила его удалить. Я понимала, что организм ослаблен из-за аллергии, поэтому сразу предупредила косметолога об этом. На всякий случай в кабинете были гормональные препараты, чтобы экстренно оказать мне помощь», — пояснила она, добавив, что на сеансе у нее действительно случился приступ, который купировала косметолог.

«Опять распухло все лицо: хорошо, что лекарства были наготове, иначе из-за такого сильного отека я могла даже погибнуть. Сейчас я уже в порядке, выполняю все предписания врачей», — заключила блогерша.

В мае блогершу Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери». На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша рассказала, что сократила использование декоративной косметики и теперь предпочитает наносить макияж по особым случаям.