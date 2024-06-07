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19:41, 7 июня 2024Экономика

Российская семья пожаловалась на четыре года жизни в доме без воды и канализации

В Феодосии семья четыре года вынуждена жить в доме без воды и канализации

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Феодосии семья оказалась вынуждена на протяжении четырех лет жить в аварийном доме без воды и канализации. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в информационном центре Следственного комитета РФ.

Россиянка пожаловалась в приемную главы СК Александра Бастрыкина на то, что ей, а также ее пожилым родителям и дочери приходится жить в маленькой квартире в непригодном для этого доме 1917 года постройки. Так, у здания отсутствует фундамент, в стенах образовались трещины, в помещении единственной жилой комнаты распространилась плесень. Помимо этого, в доме не подведены системы водоснабжения и водоотведения.

Квартира была предоставлена отцу женщины по договору социального найма, однако его признали аварийным еще в 2020 году. В результате суд постановил предоставить семье беспроблемное жилье со всеми удобствами, но этого до сих пор не произошло.

Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин. Глава СК потребовал доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жилищных прав семьи.

Ранее в этот же день стало известно, что жительница столицы доверилась мошеннику и лишилась трех квартир, унаследованных от отца.

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      Полина Кислицына
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