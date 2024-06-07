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17:06, 7 июня 2024Путешествия

Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

Кадр: @missvalentisha

Бортпроводница российской авиакомпании «Уральские авиалинии» сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Стюардесса позирует в темно-синем пиджаке и белой рубашке. Девушка собрала волосы в пучок и дополнила образ красным шейным платком, пилоткой, белыми перчатками.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы перевозчика. «Милая», «Такая красивая», «Потрясающая дама», «Очень привлекательная и абсолютно шикарная», «Удивительная», «Великолепная», — написали они.

Ранее еще одна стюардесса «Уральских авиалиний» засудила авиакомпанию, которая ложно обвинила ее в пьянстве на рабочем месте.

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      Фариза Бацазова
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