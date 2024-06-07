Российский военный сел на 12 лет за дезертирство и избиение до смерти знакомого

В Челябинске суд дал 12 лет дезертиру, избившему до смерти знакомого

Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы контрактника за дезертирство и избиение до смерти знакомого. Об этом сообщает Ura.ru.

Бывший военный признан виновным по статьям 337 («Самовольное оставление места службы») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Из материалов дела следует, что летом 2023 года контрактник ушел из расположения воинской части и отправился к знакомому. Они несколько дней употребляли спиртное, пока между ними не вспыхнул конфликт. Военный в ходе ссоры избил собутыльника до смерти. Его нашли лишь осенью и задержали. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

6 июня сообщалось, что Биробиджанский гарнизонный военный суд отправил в дисбат на полгода старшего радиотелеграфиста за избиение сослуживца металлическим саморезом.