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13:31, 6 июня 2024Силовые структуры

Российский военный избил сослуживца саморезом для утверждения своего авторитета

В Биробиджане вынесли приговор военному, избившему сослуживца саморезом

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Биробиджанский гарнизонный военный суд назначил старшему радиотелеграфисту, избившему сослуживца металлическим саморезом, содержание в дисциплинарной воинской части на шесть месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военного признали виновным по статье 335 («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности») УК РФ. Установлено, что он поссорился с механиком и 11 раз ударил его по голове саморезом, желая утвердить свой авторитет в коллективе.

Причиной конфликта между военными стало то, что механик отказался удалять видео с радиотелеграфистом и оскорбил его мать. В результате нападавший причинил потерпевшему легкий вред здоровью. Подсудимый признал вину.

Ранее сообщалось, что в Майкопе суд приговорил к восьми годам дезертира, который, находясь в Херсонской области, не вернулся в войсковую часть из отпуска.

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      Илона Палей
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