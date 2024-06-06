Российский военный избил сослуживца саморезом для утверждения своего авторитета

В Биробиджане вынесли приговор военному, избившему сослуживца саморезом

Биробиджанский гарнизонный военный суд назначил старшему радиотелеграфисту, избившему сослуживца металлическим саморезом, содержание в дисциплинарной воинской части на шесть месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Военного признали виновным по статье 335 («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности») УК РФ. Установлено, что он поссорился с механиком и 11 раз ударил его по голове саморезом, желая утвердить свой авторитет в коллективе.

Причиной конфликта между военными стало то, что механик отказался удалять видео с радиотелеграфистом и оскорбил его мать. В результате нападавший причинил потерпевшему легкий вред здоровью. Подсудимый признал вину.

Ранее сообщалось, что в Майкопе суд приговорил к восьми годам дезертира, который, находясь в Херсонской области, не вернулся в войсковую часть из отпуска.