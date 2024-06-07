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07:40, 7 июня 2024Экономика

Сальдо рассказал о будущем Каховского водохранилища

Сальдо: наполнение Каховского водохранилища займет около 2 лет

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Каховское водохранилище будет постепенно восстановлено, но на это уйдут годы. О будущем объекта РИА Новости рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

В частности, около двух лет понадобится на то, чтобы наполнить водохранилище водой. Но перед этим необходимо восстановить плотину — на это уйдет порядка года, сказал Сальдо. По словам главы региона, восстановить объект необходимо для орошение сельскохозяйственных земель.

«За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 кубических километров воды было сброшено бесцельно в Черное море. Не просто бесцельно, она нанесла ущерб всей протяженности», — отметил Сальдо.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась в ночь на 6 июня 2023 года. В результате были затоплены города и села по берегам Днепра, включая Алешки и Новую Каховку.

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      Марина Совина
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