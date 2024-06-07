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20:03, 7 июня 2024Мир

США согласились с Россией по вопросу ядерного оружия

Белый дом: США согласны с Россией по вопросу ядерного оружия

Фото: John Pryke / Reuters

США согласны с Россией по вопросу ядерного оружия, в частности, в сфере сохранение ограничений на его развернутое положение. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди, передает Reuters.

«Мне кажется, что Россия, по крайней мере, на сегодняшний день (...) продолжает видеть ценность в сохранении ограничений на развернутое стратегическое ядерное оружие. Это позитивный момент, и мы согласны с такой позицией», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин попросил не упоминать всуе тему ядерных ударов. По словам российского лидера, он исходит из того, что ядерное оружие никогда не будет пущено в ход. Путин дополнительно подчеркнул, что российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует высокие результаты, предоставляя широкий набор конвенциональных вооружений.

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      Максим Габриелян
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