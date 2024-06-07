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13:40, 7 июня 2024Культура

У Netflix захотели отсудить миллионы долларов за клевету в популярном сериале

Женщина потребовала у Netflix 170 миллионов долларов из-за сериала «Олененок»

Фото: Netflix / Globallookpress.com

Женщина из Шотландии подала в суд на стриминговый сервис Netflix и потребовала от компании денежную компенсацию в размере 170 миллионов долларов (около 15 миллиардов рублей) из-за клеветы в популярном сериале «Олененок». Об этом сообщает Variety.

По словам Фионы Харви, она является прототипом сталкерши Марты из сериала. Женщина обвинила Netflix в клевете, умышленном причинении эмоционального страдания, небрежности и нарушении прав на личную жизнь.

«Мы намерены решительно защищать этот вопрос и отстаивать право Ричарда Гэдда рассказывать свою историю», — прокомментировали ситуацию представители Netflix.

Ранее сообщалось, что Netflix снова начал выпускать дубляж фильмов и сериалов на русском языке.

«Олененок» — британский сериал, вышедший на Netflix 11 апреля 2024 года. Меньше чем через неделю после выхода шоу стало хитом — за месяц его посмотрели более 2,6 миллиона человек. В основу сюжета легла история комика-неудачника Донни Данна (Ричард Гэдд), который стал жертвой сталкерши по имени Марта (Джессика Ганнинг).

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      Варвара Кошечкина
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