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16:52, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик описал свою жизнь словами «стараюсь не высовываться»

Комик Чужой заявил, что старается не привлекать к себе внимание за границей

Кадр: Популярная политика / Youtube

Известный российский стендап-комик Денис Чужой, уехавший из России, заявил, что старается не привлекать к себе внимание за границей. Об этом он высказался в подкасте «Честное слово», доступном на YouTube.

«Я нашел какой-то хрупкий баланс в жизни. Дали ВНЖ (вид на жительство — прим. «Ленты.ру»), сделал юрлицо, чтобы легально зарабатывать, все. И я стараюсь больше не высовываться ни в ту сторону, ни в другую», — описал свою жизнь Чужой.

Комик объяснил, что сейчас он может заниматься любимым делом и посещать любые страны без страха быть выгнанным. Он подчеркнул, что хотел бы сохранить эту возможность.

Ранее Чужой заявил, что первое время после переезда испытывал неловкость, говоря о своей национальности. По словам комика, ему хотелось оправдаться за то, что он русский.

Чужой уехал из России в 2022 году. Он заявил, что покинул страну из-за спецоперации на Украине. Он также рассказал, что уехал в Турцию, но позднее он отправился в Германию. Сейчас юморист живет в Берлине.

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      Мария Большакова
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