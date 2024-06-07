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15:21, 7 июня 2024Интернет и СМИ

Уезжавший в США популярный блогер объяснил возвращение в Россию

Блогер Энтони Юлай заявил, что вернулся из США в Россию из-за визы

Кадр: Sonya Khromova / YouTube

Популярный российский YouTube-блогер Энтони Юлай (настоящее имя — Антон Ульянов), уезжавший учиться в США, объяснил, почему он вернулся в Россию. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Дешевые драмы», доступном на YouTube.

Ульянов объяснил, что в Америке он находился по студенческой визе, пока учился в университете. Он окончил обучение в конце декабря, а срок действия документа, позволяющего ему находиться в стране, истек в начале января. Блогер объяснил, что не смог найти в Соединенных Штатах работу, так как еще не получил диплом. «Я технически мог там остаться на 90 дней, но это был очень сильный *** [геморрой] по документам», — добавил Юлай.

Позднее блогер хотел вернуться в США на вручение диплома, однако университет не прислал ему официального приглашения. «Просто отказали без объяснения причин. На этом приглашении держалась вся моя виза», — заключил Ульянов.

Ранее Юлай рассказал, что в США ему трудно было найти друзей в университете. По его словам, студентов из России в вузе было немного, поэтому он чувствовал себя одиноко.

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      Мария Большакова
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