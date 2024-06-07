Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:43, 7 июня 2024Россия

В 11 регионах России ввели режим ЧС федерального уровня

МЧС сообщило, что в 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В 11 регионах России из-за заморозков и паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отнесла к ЧС обстановку в Республике Саха (Якутия), в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в Луганской народной республике.

В МЧС рассказали, что в Якутии паводок затронул 27 населенных пунктов в Олекминском, Нюрбинском, Намском и Анабарском районах. «Вода зашла на 1168 дворовые территории и в 1010 жилых домов — пострадали 4 056 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также Волгоградской и Ростовской областях майские заморозки навредили посевам и насаждениям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в результате весенних заморозков в 21 регионе страны погибло 1,2 процента урожая. В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Патрушев 31 мая сообщил, что непогода в регионах навредила более чем одному миллиону гектаров посевов, из которых большая часть — зерновые.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин решил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Такого не было с 2016 года

      Избыток госпомощи бизнесу сочли опасным для экономики

      Новак назвал мощность параллельного «Силе Сибири-2» нефтепровода

      В Британии заявили о недальновидной политике Запада в отношении России

      Российская стюардесса сделала фото в униформе и взбудоражила иностранцев

      Назван способ подавления дронов США над Черным морем

      Верховный суд признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»

      Влияние дела об алиментах Сафонова на трансфер в ПСЖ оценили

      В ЛНР сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Луганска

      Онколог высказался о перспективах вакцин от рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше