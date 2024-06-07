В 11 регионах России ввели режим ЧС федерального уровня

МЧС сообщило, что в 11 регионах России ввели режим ЧС из-за заморозков и паводка

В 11 регионах России из-за заморозков и паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности отнесла к ЧС обстановку в Республике Саха (Якутия), в Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Пензенской, Ростовской, Саратовской и Тамбовской областях, а также в Луганской народной республике.

В МЧС рассказали, что в Якутии паводок затронул 27 населенных пунктов в Олекминском, Нюрбинском, Намском и Анабарском районах. «Вода зашла на 1168 дворовые территории и в 1010 жилых домов — пострадали 4 056 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также Волгоградской и Ростовской областях майские заморозки навредили посевам и насаждениям.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в результате весенних заморозков в 21 регионе страны погибло 1,2 процента урожая. В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Патрушев 31 мая сообщил, что непогода в регионах навредила более чем одному миллиону гектаров посевов, из которых большая часть — зерновые.