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21:22, 7 июня 2024Мир

В Белом доме рассказали о расширении арсенала США в ядерной сфере

Белый дом: расширение арсенала США позволит вернуться к диалогу с РФ и КНР

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Увеличение арсенала и повышение уровня боеготовности США в ядерной сфере позволит вернуться к диалогу о контроле над вооружениями с Россией и КНР. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди, передает РИА Новости.

По словам чиновника, американская администрация одновременно готовится к сценарию, при котором подобного диалога не будет.

Ранее президент России Владимир Путин попросил не упоминать всуе тему ядерных ударов. По словам российского лидера, он исходит из того, что ядерное оружие никогда не будет пущено в ход.

7 июня модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил Владимиру Путину отвечать ядерными ударами на любые атаки по территории России. В свою очередь глава государства напомнил Европе о ее беззащитности перед ядерными ударами.

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      Юлия Мискевич
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