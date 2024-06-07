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05:01, 7 июня 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о попытках ВСУ форсировать Днепр

Сальдо сообщил, что ВСУ пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу

Фото: Inna Varenytsia / Reuterrs

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще пытаются форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки — населенной пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», — высказался он.

Речь идет о населенном пункте Днепряны, уточнил Сальдо. Он объяснил, что из-за отсутствия Каховского водохранилища пересечь Днепр можно быстрее. «С другой стороны, все это хорошо видно, потому что практически километровая зона полностью просматривается», — добавил глава Херсонской области.

Ранее стало известно, что украинских солдат, признанных непригодными к военной службе, насильно удерживают в подвале. Отмечается, что военные обращались в полицию и другие инстанции, однако помощи не получили.

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      Маргарита Пименова
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