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06:34, 7 июня 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области на Украине утром 7 июня произошла серия взрывов
Архивное фото

Архивное фото. Kyrylo Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Хмельницкой области Украины утром 7 июня с разницей в 20 минут произошла серия взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Хмельницкой области повторно слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении. Отмечается, что командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали жителей о ракетной атаке. Подробностей произошедшего не приводится.

Утром 6 июня сообщалось, что в одном из населенных пунктов Хмельницкой области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Как отметил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин, на место были направлены экстренные службы для тушения возгорания. Тюрин добавил, что в результате никто не пострадал. Где именно произошло возгорание, он не уточнил.

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      Марина Совина
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