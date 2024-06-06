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09:48, 6 июня 2024Бывший СССР

В Хмельницкой области рассказали о пожаре на инфраструктурном объекте

Глава ОВА Тюрин: в Хмельницкой области произошел пожар на объекте инфраструктуры

Фото: Leo Correa / AP

В Хмельницкой области Украины был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Тюрин.

«В одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте», — рассказал Тюрин.

Где именно произошел пожар, не уточняется. По словам главы Хмельницкой ОВА, на место были направлены экстренные службы для тушения возгорания. Тюрин добавил, что в результате никто не пострадал.

Утром 6 июня стало известно о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом рассказал глава ОВА региона Александр Прокудин.

Также в четверг о повреждении объекта инфраструктуры сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, данный объект расположен в городе Никополь.

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      Екатерина Грищенко
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