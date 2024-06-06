В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Александр Прокудин.

О каком именно объекте инфраструктуры идет речь и в каком населенном пункте он находится, Прокудин не уточнил.

В ночь на 6 июня в подконтрольном Киеву городе Запорожье раздался взрыв. Он прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги, которая также звучала в Черкасской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской и других областях Украины.

В среду 5 июня также стало известно о взрыве в Одесской области Украины. Он произошел в районе населенного пункта Затоки. Позднее появилась информация, что целью удара был мост, через который снабжались отряды Вооруженных сил Украины.