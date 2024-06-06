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08:46, 6 июня 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Прокудин: в Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) региона Александр Прокудин.

О каком именно объекте инфраструктуры идет речь и в каком населенном пункте он находится, Прокудин не уточнил.

В ночь на 6 июня в подконтрольном Киеву городе Запорожье раздался взрыв. Он прогремел на фоне объявленной воздушной тревоги, которая также звучала в Черкасской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской и других областях Украины.

В среду 5 июня также стало известно о взрыве в Одесской области Украины. Он произошел в районе населенного пункта Затоки. Позднее появилась информация, что целью удара был мост, через который снабжались отряды Вооруженных сил Украины.

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      Екатерина Грищенко
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