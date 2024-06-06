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02:15, 6 июня 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в Запорожье

На Украине сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Pixabay

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремел взрыв, об этом заявило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Запорожье прогремел взрыв, сообщают корреспонденты «Общественного». В области объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы также звучат в Черкасской, Днепропетровской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черновецкой, Полтавской, Сумской, Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее в Одесской области Украины в районе населенного пункта Затока произошел взрыв. По данным «Военной хроники», целью был мост, через который снабжались отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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