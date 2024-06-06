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09:11, 6 июня 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в Никополе был поврежден объект инфраструктуры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Днепропетровской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«На Никопольщине было громко (...). В городе (Никополеприм. «Ленты.ру») поврежден инфраструктурный объект», — написал Лысак.

Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, неизвестно. Глава днепропетровской ОВА также не раскрыл подробности, в каком районе Никополя расположен данный объект.

По словам Лысака, за прошедшие сутки в Днепропетровской области также «зацепило газопроводы и линии электропередачи».

Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Информацию об этом подтвердил глава ОВА региона Александр Прокудин.

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      Екатерина Грищенко
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