В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак: в Никополе был поврежден объект инфраструктуры

В Днепропетровской области был поврежден объект инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«На Никопольщине было громко (...). В городе (Никополе — прим. «Ленты.ру») поврежден инфраструктурный объект», — написал Лысак.

Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, неизвестно. Глава днепропетровской ОВА также не раскрыл подробности, в каком районе Никополя расположен данный объект.

По словам Лысака, за прошедшие сутки в Днепропетровской области также «зацепило газопроводы и линии электропередачи».

Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Информацию об этом подтвердил глава ОВА региона Александр Прокудин.