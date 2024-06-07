В Кремле оценили общение Путина с руководителями мировых информагентств

Песков: встреча Путина с западными журналистами дает повод для оптимизма

Встреча президента России Владимира Путина с представителями мировых СМИ, в том числе западных, дает повод для оптимизма. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

5 июня президент России провел беседы с руководителями крупнейших международных информационных агентств.

Песков отметил, что встреча Путина с журналистами «весьма активно» освещалась мировой прессой. При этом некоторые из средств массовой информации подавали это событие «в своем репертуаре», отметил представитель Кремля.

В ходе общения с журналистами Путин затронул, вопрос о статусе Владимира Зеленского после истечения его президентского срока, который завершился в мае и мобилизацию на Украине. Помимо этого, президент России высказался о возможном ответе Москвы на передачу Киеву дальнобойного оружия.