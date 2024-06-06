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06:17, 6 июня 2024Бывший СССР

Путин назвал сроки, когда США избавятся от Зеленского. Что еще сказал президент о роли Запада в конфликте на Украине?

Путин допустил, что США избавятся от Зеленского через год
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств выразил мнение, что США избавятся от украинского лидера Владимира Зеленского примерно через год, после того, как они выполнит ряд их требований.

Сначала, по мнению главы государства, Киев заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Потом от Зеленского избавятся. Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история. Закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы это все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала как минимум следующего года, его будут терпеть, а когда он все сделают, скажут: «До свидания»

Владимир Путин президент России

Российский лидер также высказался об отношениях США и Украины, заявив, что в США интересуются только собственным величием, судьба Киева их мало волнует. По его словам, Соединенные Штаты ни в коем случае не хотят, чтобы Россия могла добиться какого-нибо успеха, ибо будет нанесен ущерб американскому лидерству.

Путин заявил, что Вашингтон спровоцировал захват власти на Украине неконституционным путем. Он добавил, что первый шаг к конфликту на Украине сделали те, кто поощрял госпереворот в 2014 году, и вины Москвы в этом нет.

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28 мая 2024

Путин об отказе Зеленского проводить выборы

Решение руководства Украины и президента страны Владимира Зеленского не проводить выборы вызывает вопросы, заявил Путин.

Вот действующее руководство Украины на выборы решило не ходить — значит, вопросы. Есть 103-я статья Конституции Украины, там прописано, что президент избирается только на пять лет

Владимир Путинпрезидент России

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский фактически узурпировал власть на Украине после отмены выборов главы государства.

20 мая официально истек срок полномочий Зеленского. Новые выборы в стране не проводятся из-за военного положения.

14 мая в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что новые выборы на Украине состоятся тогда, когда посчитает возможным ее народ. Он также добавил, что американская сторона работает с украинским правительством и группами гражданского общества, чтобы укрепить инфраструктуру по проведению выборов.

Путин высказался о мобилизации на Украине

Вашингтон настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет, считает президент России.

Он отметил, что с 27 лет возраст уменьшили до 25, а американская администрация хочет поэтапного снижения – с 25 до 23 лет, потом до 20 и в итоге до 18. По его словам, уже сейчас требуют постановки на учет 17-летних юношей.

Желающих воевать на украинской стороне немного, рассказал Путин. Украинцев в ходе всеобщей мобилизации хватают на улицах. Он подчеркнул, что это не решит проблем республики.

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19 мая 2024

Путин назвал ответственных за удары западным оружием по России

Путин назвал ответственных за удары западным оружием по России. По его мнению, таковыми являются США или Великобритания, в зависимости от того, какой тип вооружений использовался.

Вот ATACMS... Как они используются и как передаются? Вот они передали ракетную систему — Пентагон передал. Но как используется? Украинские военнослужащие не могут самостоятельно все сделать и нанести удар этой ракетой

Владимир Путинпрезидент России

Президент назвал поставки Киеву высокоточного оружия путем к очень серьезным проблемам.

Путин подчеркнул, что удары по территории России при участии западных государств означают их прямое участие в войне против Москвы.

Россия имеет право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, заявил глава государства. Ответ может быть асиметричным.

Путин также рассказал, что инструкторы из западных государств, находящиеся на Украине, несут потери. По словам главы государства, США и европейские страны предпочитают не афишировать данную информацию.

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      Марина Совина
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