Путин обвинил США в провокации захвата власти на Украине

Вашингтон спровоцировал захват власти на Украине неконституционным путем, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
Президент выступил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
«Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Разве неизвестно, что за этим последовало?» — объяснил Путин.
Ранее глава государства заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был совершен вооруженной оппозицией при организационной поддержке ЦРУ.
По его словам, материальная поддержка Майдана на Украине со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.