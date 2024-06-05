Путин обвинил США в провокации захвата власти на Украине

Путин: Вашингтон cпровоцировал захват власти на Украине неконституционным путем

Вашингтон спровоцировал захват власти на Украине неконституционным путем, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Президент выступил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Разве неизвестно, что за этим последовало?» — объяснил Путин.

Ранее глава государства заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был совершен вооруженной оппозицией при организационной поддержке ЦРУ.

По его словам, материальная поддержка Майдана на Украине со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.