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22:35, 5 июня 2024Россия

Путин обвинил США в провокации захвата власти на Украине

Путин: Вашингтон cпровоцировал захват власти на Украине неконституционным путем

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вашингтон спровоцировал захват власти на Украине неконституционным путем, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

Президент выступил на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Вот они и виноваты в том, что случилось, наравне с теми силами в Соединенных Штатах, которые провоцировали захват власти неконституционным путем. Разве неизвестно, что за этим последовало?» — объяснил Путин.

Ранее глава государства заявил, что госпереворот на Украине в 2014 году был совершен вооруженной оппозицией при организационной поддержке ЦРУ.

По его словам, материальная поддержка Майдана на Украине со стороны посольства США составляла один миллион долларов в день.

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      Марина Совина
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