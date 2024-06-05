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21:27, 5 июня 2024Бывший СССР

Путин назвал требующиеся на избавление от Зеленского сроки

Президент России Путин: на избавление от Зеленского может потребоваться год
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

На избавление от Владимира Зеленского может потребоваться год. Такие сроки назвал президент России Владимир Путин во время встречи с иностранными журналистами, трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремль. Новости.

По его словам, Россия знает наверняка требования США по отношению к украинскому руководству. Сначала, по мнению главы государства, Киев заставят понизить мобилизационный возраст до 18 лет.

«Потом от Зеленского избавятся. Но сначала все это надо сделать, потому что это непростая история. Закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас у нас июнь 2024 года. Чтобы это все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала как минимум следующего года, его будут терпеть, а когда он все сделают, скажут: "До свидания"», — сказал президент.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский фактически узурпировал власть на Украине после отмены выборов главы государства. «Он плюнул на конституцию своей "страны", проигнорировал Конституционный суд и пошел даже не на пролонгацию, а на узурпацию верховной власти», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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