В ЛНР рассказали о минировании ВСУ Харьковской области магнитными минами

Марочко: ВСУ минируют Харьковскую область немецкими магнитными минами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно минируют части Харьковской области немецкими магнитными минами. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что в окрестностях некоторых населенных пунктов был зафиксирован ряд обстрелов из немецких реактивных систем залпового огня MARS-II боеприпасами, начиненными противотанковыми магнитными минами AT2.

«Следует отметить, что украинские боевики дистанционно минируют местность, где еще есть мирные жители, а дороги, по которым передвигаются люди, сейчас практически превращены в сплошное минное поле», — добавил Марочко.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Российская армия сорвала попытку ВСУ провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области. По его словам, оборонительная линия сил России оказалась намного крепче, чем предполагалось.