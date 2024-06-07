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12:31, 7 июня 2024Бывший СССР

В Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

Министр здравоохранения ЛНР: в Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

При обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали 22 человека. Об этом заявила министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, передает правительство ЛНР в Telegram.

«В результате обстрела ВСУ города Луганска пострадали двое несовершеннолетних: мальчики 8-ми и 16-ти лет», — говорится в публикации.

По словам министра здравоохранения ЛНР, пострадавших детей госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Пащенко уточнила, что угрозы для жизни мальчиков нет.

Днем 7 июня в Луганске прогремела серия взрывов. В городе начался пожар, на место были направлены оперативные службы.

В результате ракетного удара ВСУ в Луганске обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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      Екатерина Грищенко
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