В Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

Министр здравоохранения ЛНР: в Луганске при обстреле ВСУ пострадали 22 человека

При обстреле Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали 22 человека. Об этом заявила министр здравоохранения Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, передает правительство ЛНР в Telegram.

«В результате обстрела ВСУ города Луганска пострадали двое несовершеннолетних: мальчики 8-ми и 16-ти лет», — говорится в публикации.

По словам министра здравоохранения ЛНР, пострадавших детей госпитализировали в детскую республиканскую больницу. Пащенко уточнила, что угрозы для жизни мальчиков нет.

Днем 7 июня в Луганске прогремела серия взрывов. В городе начался пожар, на место были направлены оперативные службы.

В результате ракетного удара ВСУ в Луганске обрушился подъезд жилого дома. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.