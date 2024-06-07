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07:57, 7 июня 2024Силовые структуры

В Москве наркозависимый вломился в квартиру и захватил двоих детей в заложники

СК: в Москве мужчина под наркотиками влез в квартиру и взял 2 детей в заложники

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве мужчина в наркотическом опьянении вломился в квартиру, вытолкнул хозяйку и взял в заложники двух ее детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Преступление было совершено 6 июня в жилом доме на юго-западе города. Напавший угрожал женщине убить детей. Она вызвала правоохранителей, которые оперативно прибыли и освободили заложников. Мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном проникновении в жилище и лишении свободы несовершеннолетних.

С ним проводятся следственные действия. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

25 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина взял в заложники жену, начал стрелять с балкона по полицейским и ранил одного из них.

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      Любовь Ширижик
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