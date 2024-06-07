В Москве снесли одобренный Лужковым арт-объект

В столице снесли арт-объект «Лихоборские ворота»

В московском парке «Отрада» снесли арт-объект «Лихоборские ворота». Он простоял там почти 20 лет, сообщает «Подъем».

Объект высотой 15 метров представлял собой инсталляцию из веток и сучьев художника Николая Полисского и его соавторов — жителей деревни Никола-Ленивец Калужской области. Сооружение открыли в октябре 2005 года и демонтировали несколько дней назад. Официальных комментариев от властей не поступало.

По словам Полисского, чиновники не знают, что делать с подобными арт-объектами, и избавляются от них. «Она стояла грязная, ее ни разу не мыли. Можно было помыть-почистить. Я ее видел года два назад, она бы еще простояла много. Но у нее нет статуса», — заявил он. Художник добавил, что в 2005 году возведение официально оформляли через префекта, а также показывали действующему мэру Москвы Юрию Лужкову. «Чиновники как-то странно тогда отнеслись, пришел Лужков, посмотрел и, вроде бы, одобрил, иначе ее снесли бы еще тогда», — рассказал художник.

Он добавил, что «Лихоборские ворота» вполне можно было восстановить при небольших затратах. При этом куда отвезли арт-объект и что будет на его месте, неизвестно.

Ранее власти Калуги решили задуматься о судьбе разрушенного памятника пионерской славы. Конструкцию, установленную в 1972 году у Дворца пионеров, прозвали «памятником дырке», так как со временем от сооружения осталась только стена с отверстием. По словам главы города Дмитрия Денисова, новый монумент может появиться после завершения благоустройства близлежащей территории в 2025 году.